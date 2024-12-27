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«Салават» расторг контракт с Шаровым. Форвард может перейти в «Автомобилист» как свободный агент

«Салават» расторг контракт с Александром Шаровым.

Соглашение, которое было рассчитано до конца мая 2025 года, было аннулировано по обоюдному согласию.

Нападающий провел в уфимском клубе полтора сезона. За это время он набрал 74 (27+47) очка в 109 матчах.

В текущем Фонбет чемпионате КХЛ на счету Шарова 20 (8+12) очков за 37 игр при полезности «минус 3». Сообщалось, что он может перейти в «Автомобилист».

«Салават» выменял Скотта Уилсона у «Металлурга» на денежную компенсацию

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
logoСалават Юлаев
logoАвтомобилист
logoАлександр Шаров
переходы
logoКХЛ
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