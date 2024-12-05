Евгений Кузнецов: «Женатый мужчина все равно под каблуком в каком-то виде. У нас в менталитете это считается под каблуком, у других – это уважение»

Евгений Кузнецов ответил на вопрос, является ли он каблуком в отношениях.

– Александру Овечкину задали вопрос: «Саня, ты каблук?»

– Да (смеется). Не, я ответил (смеется).

– Женя, ты каблук?

– Да, мы все. Считаю, что женатый мужчина в каком-то виде все равно под каблуком, как и жена.

– Под башмаком?

– Ну а как иначе без этого? Ты же должен уважать. Ты не можешь позволять себе многих вещей, которые позволяешь до этого.

У нас в менталитете это считается под каблуком, у других – это называется уважение.

– У нормальных людей это называется уважение.

– Это нормально, я считаю, – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов в подкасте с Юлией Лысенко.