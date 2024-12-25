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Защитник «Торпедо» Филлипс о Финляндии: «Депрессивная погода – все время было темно, я почти не видел солнца. Но там сильная лига, много хороших игроков»

Защитник «Торпедо» Маркус Филлипс рассказал об игре в Финляндии.

25-летний канадец проводит первый год в КХЛ. В его активе 32 матча и 8 (1+7) очков за «Торпедо» при полезности «минус 1». В сезоне-2022/23 Филлипс выступал за финский «Эссят».

– Мне казалось, что в Финляндии практически все говорят по-английски.

– В Хельсинки – возможно. А вот в маленьких городах далеко не так. Это был мой первый опыт игры за пределами Северной Америки, так что было непривычно.

– Что можете сказать о финской лиге и жизни в Финляндии?

– Сильная лига, много хороших игроков. К сожалению, травмы помешали мне провести удачный сезон. Было тяжело. Я скучал по дому. Это был мой первый опыт игры в Европе. Все время было темно, погода была довольно депрессивной, я практически не видел солнца.

Когда я восстановился от одной травмы, то сразу же получил новую. Неудачный сезон, – сказал защитник «Торпедо» Маркус Филлипс.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoМаркус Филлипс
logoТорпедо
травмы
чемпионат Финляндии
logoКХЛ
светская хроника
logoЭссят
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