  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев о дедлайне в КХЛ: «Вся эта судорожная работа по обменам – от лукавого. У НХЛ другие традиции, а мы берем туфельку Золушки и пытаемся ее натянуть на мужскую ногу»
4

Плющев о дедлайне в КХЛ: «Вся эта судорожная работа по обменам – от лукавого. У НХЛ другие традиции, а мы берем туфельку Золушки и пытаемся ее натянуть на мужскую ногу»

Владимир Плющев поделился мнением о крайнем сроке обменов в КХЛ.

27 декабря – последний день в этом сезоне, когда клубы смогут заключить сделки между собой.

– Все эти спектакли, от драфтов до дедлайнов, если и влияют на развитие нашего хоккея, то исключительно в негативную сторону.

В свое время отечественный хоккей поднялся не на чехарде с составами, а на качественной тренировочной работе, которая позволяла развивать молодежь, школу в целом. Подготовительный период составлял не меньше двух месяцев.

А весь этот дедлайн, вся эта судорожная работа по обменам, по якобы укреплению составов – от лукавого. Профессиональным тренерам мельтешение составов только мешает.

Польза от таких дедлайнов разве что менеджерам – для прикрытия собственного непрофессионализма. Как в случае с «Авангардом», который за несколько месяцев умудрился полностью поменять линию атаки и тренерский штаб.

– Но в НХЛ все эти вещи – от драфтов до запретов на обмены – работают.

– У НХЛ и североамериканского хоккея в целом совсем другие традиции. Лучшие моменты там можно взять, но мы почему-то берем в основном худшие.

В последние годы мы занимаемся тем, что, образно говоря, берем туфельку Золушки и пытаемся ее натянуть на мужскую ногу. Идет вот такая имитация бурной и нелепой деятельности, которая, повторюсь, только отбрасывает наш хоккей назад, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

ЦСКА обменял Окулова в «Авангард» на Кэсселса

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
logoВладимир Плющев
logoКХЛ
возможные переходы
logoАвангард
logoНХЛ
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющев о «Салавате»: «Одними легионерами ничего выиграть невозможно. Не стал бы говорить, что другие игроки там ничего не делают. Не бывает, чтобы все пятерки были забивными»
418 декабря, 20:55
Плющев о «СКА-Арене»: «Здоровая чаша, махина! Такого сооружения, как в Петербурге, в стране вообще нет. На 90% точно заполняется»
518 декабря, 19:26
Плющев о «Ладе»: «Команда должна быть в КХЛ, болельщики не допустят ее ухода. Нужны профессионалы на всех постах, а не знакомые, друзья и братья»
1218 декабря, 14:43
Рекомендуем
Главные новости
Ковальчук получил 181 штраф за нарушение ПДД в этом году, Толчинский – 155. Оба вошли в топ-10 по числу штрафов среди спортсменов («Постньюс»)
318 минут назад
Ротенберг о возможном усилении СКА: «Не будем раскрывать козыри. Главное, не брать травмированных. Говорят одно, а потом как кота в мешке привозят – там все ровно наоборот»
11сегодня, 10:15
Узбекистан хочет натурализовать 7-8 россиян из «Хумо» для участия в 4-м дивизионе ЧМ-2025. Турнир пройдет в апреле 2025-го
10сегодня, 09:43
Трамп о Гретцки: «Сказал ему: «Почему бы тебе не выдвинуться на пост премьера Канады, который вскоре будет называться «губернатор Канады»?» Он не проявил интереса»
71сегодня, 09:29
«Эдмонтон» – фаворит Кубка Стэнли по версии The Athletic. «Нью-Джерси» – 2-й, «Тампа» – 3-я, «Вашингтон» – 11-й
25сегодня, 09:13
Ротенберг о 5:6: «Не хочу себя хвалить, но СКА создал достаточно, чтобы забить даже больше 5 шайб. Попробуйте у ЦСКА выиграть 3-й период 4:1 – это очень тяжело»
59сегодня, 08:29
Кузнецов пропустит минимум 2 месяца из‑за сотрясения: «Окончательный диагноз поймем в течение недели»
43сегодня, 07:31
«Авангард» и Хомченко расторгли контракт. Вратарь перейдет в ЦСКА
18сегодня, 07:16
МЧМ-2025. Швеция сыграет со Словакией, США против Германии
18сегодня, 05:11
КХЛ. «Трактор» в гостях у «Автомобилиста», «Сибирь» сыграет с «Барысом»
15сегодня, 04:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Нефтехимик» заключил контракт с Бобковым на 1,5 года. Ранее 33-летний вратарь покинул «Амур»
5 минут назад
Игорь Кравчук: «Рейнджерс» выправят сезон, пауза поможет команде. Обмен звезд крайне маловероятен – платежные ведомости везде заполнены»
55 минут назад
«Нефтехимик» переподписал контракт с Профакой до 2026 года. С Долгановым, Хоружевым и Точилкиным – до 2027-го
сегодня, 10:01
Защитник «Ак Барса» Миллер может пропустить 2 месяца из-за травмы плеча (Metaratings)
6сегодня, 08:53
Директор «Северстали» про обмен Коростелева: «Он не хотел продлевать контракт. Предложений было много – остановились на «Тракторе»
1сегодня, 08:40
«Динамо» Минск может расторгнуть контракт с Дюбе. Зарплата канадца – 55 млн рублей за сезон
7сегодня, 08:13
Буше вернулся в Омск и провел тренировку «Авангарда». Тренер уезжал в Канаду на обследование после операции на колене
12сегодня, 07:49Видео
Кожевников об ударе Кучерова Ткачаку коленом в колено: «Это хоккей, нервы не у всех железные. Кто-то бережет себя, кто-то – нет. Не все же Сталины у нас»
5сегодня, 04:25
Квартальнов о двух победах Минска над «Ак Барсом»: «Приятно обыграть хорошую команду, найти свою игру. Демченко нам помогает»
3сегодня, 02:41
Костюченок о 4:5 с «Салаватом»: «Хорошая игра в исполнении «Амура». Могли забить в овертайме» 
1сегодня, 02:11
Рекомендуем