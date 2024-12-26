Плющев о дедлайне в КХЛ: «Вся эта судорожная работа по обменам – от лукавого. У НХЛ другие традиции, а мы берем туфельку Золушки и пытаемся ее натянуть на мужскую ногу»
27 декабря – последний день в этом сезоне, когда клубы смогут заключить сделки между собой.
– Все эти спектакли, от драфтов до дедлайнов, если и влияют на развитие нашего хоккея, то исключительно в негативную сторону.
В свое время отечественный хоккей поднялся не на чехарде с составами, а на качественной тренировочной работе, которая позволяла развивать молодежь, школу в целом. Подготовительный период составлял не меньше двух месяцев.
А весь этот дедлайн, вся эта судорожная работа по обменам, по якобы укреплению составов – от лукавого. Профессиональным тренерам мельтешение составов только мешает.
Польза от таких дедлайнов разве что менеджерам – для прикрытия собственного непрофессионализма. Как в случае с «Авангардом», который за несколько месяцев умудрился полностью поменять линию атаки и тренерский штаб.
– Но в НХЛ все эти вещи – от драфтов до запретов на обмены – работают.
– У НХЛ и североамериканского хоккея в целом совсем другие традиции. Лучшие моменты там можно взять, но мы почему-то берем в основном худшие.
В последние годы мы занимаемся тем, что, образно говоря, берем туфельку Золушки и пытаемся ее натянуть на мужскую ногу. Идет вот такая имитация бурной и нелепой деятельности, которая, повторюсь, только отбрасывает наш хоккей назад, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
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