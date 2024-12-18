Плющев о «Салавате»: «Одними легионерами ничего выиграть невозможно. Не стал бы говорить, что другие игроки там ничего не делают. Не бывает, чтобы все пятерки были забивными»
– Говорят, там [в «Салавате»] только легионеры сильны, а остальные – на подтанцовке. Согласны?
– Команда укомплектована так, как считает главный тренер. Если на первом плане сейчас выделяются легионеры… Ну вообще-то легионеры берутся на роли, чтобы они решали большие задачи.
Но главное, что одними легионерами никогда выиграть ничего невозможно. Поэтому говорить, что другие игроки там ничего не делают или занимают место, я бы не стал.
Команда выполняет все задачи, которые перед ней ставят. И не бывает такого, чтобы все три пятерки или четыре пятерки были забивными.
Это все зависит от главного тренера – как он сделает. Раз команда играет, набирает очки, значит, все идет правильно, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
В «Салавате» снова задержки по зарплате. Легионеры могут покинуть клуб, так как им обещали, что проблем с выплатами не будет (Алексей Шевченко)
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