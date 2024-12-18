Плющев о «Ладе»: «Команда должна быть в КХЛ, болельщики не допустят ее ухода. Нужны профессионалы на всех постах, а не знакомые, друзья и братья»
Ранее тольяттинский клуб отдал основного вратаря Владислава Подъяпольского в обмен на денежную компенсацию.
– Что теперь делать «Ладе»? Ее обескровливают каждую неделю. Теперь уходит и главная звезда. Может, просто не стоило заходить в КХЛ, если там уже через сезон начались финансовые проблемы?
– Там сейчас, я так понимаю, идут какие-то процессы организационного плана и не совсем нам известные. Поэтому говорить сложно. Но «Ладе» нужно было возвращаться в КХЛ совершенно однозначно. Болельщики заслужили, чтобы команда была в КХЛ, это однозначно.
Про политику клуба я не могу ничего сказать. В конце концов, есть достаточно хорошая школа, хоккейные хорошие традиции.
При нормальном отношении, при нормальных людях, которые могут возглавить все эти мероприятия, «Лада» может вернуть себе не просто место в КХЛ, но и лидирующие позиции. В отличие от команд, которые из года в год занимают места от последнего до предпоследнего.
Поэтому «Лада» – команда, которая должна быть в КХЛ, и разговаривать об этом я не считаю нужным. Это руководители должны определиться. И болельщики, думаю, не допустят, чтобы команда ушла.
Повторюсь, нужны люди, профессионально подготовленные на всех постах от менеджеров, начиная от директоров клубов и кончая тренерским штабом. А не собирать людей по знакомым, друзьям, братьям и так далее, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Гендиректор «Лады» о Подъяпольском: «О сделке с «Динамо» скоро объявят. У продажи вынужденный характер – есть долги, чартеры нужно оплатить. Задача выйти в плей‑офф сохраняется»
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