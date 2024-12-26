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Защитник «Ак Барса» Миллер может пропустить 2 месяца из-за травмы плеча (Metaratings)

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер может пропустить 2 месяца из-за травмы плеча.

Об этом сообщает Metaratings.

23-летний американец получил повреждение в результате столкновения с защитником «Динамо» Кириллом Адамчуком во время матча Фонбет чемпионата КХЛ (6:5).

Миллер проводит в «Ак Барсе» второй сезон. В нынешней регулярке на его счету 17 (2+15) очков в 33 матчах при полезности «0».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
logoАк Барс
logoМитчелл Миллер
logoКирилл Адамчук
травмы
logoКХЛ
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