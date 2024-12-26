Квартальнов о двух победах Минска над «Ак Барсом»: «Приятно обыграть хорошую команду, найти свою игру. Демченко нам помогает»

Дмитрий Квартальнов оценил победу минского «Динамо» над «Ак Барсом» (5:1).

«Провели хороший, целостный матч. Хороший первый период, хорошая реализация моментов. Конечно, довольны тем, что обыграли «Ак Барс ». Поэтому нас всех с хорошей победой.

Какие эмоции испытываю от двух побед над Казанью? Тренерская работа такая: ты там, где работаешь на сегодняшний день. Историю свою мы помним, но это история. Просто приятно обыграть хорошую команду – вот это важно, найти свою игру.

Конечно, мы довольны теми победами, которых нам не хватало на протяжении многих игр. Мы к этому стремились, мы к этому шли, где-то что-то не получалось. Могу сказать, что довольны нашей игрой, но мы строим долгий забег. У нас через день еще одна игра. Идет наслоение, нужно готовить команду. Хорошо, что нас полный стадион гонит, но важно не захлебнуться, когда слишком побежишь. Здесь нужно балансировать.

Понятно, что у Демченко три победы в трех играх. Команда это чувствует, он уверенно играет. Это большая вещь, очень большая, когда вратарь дает шанс. Он молодец, но давайте обольщаться не будем, все у нас с ним только начинается. Пока все неплохо, он нам помогает», – сказал тренер минского «Динамо ».