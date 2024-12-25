Агент Бурмистрова опроверг слухи о переходе в «Ак Барс» на чемпионат 3х3: «Не знаю, откуда информация. Идут переговоры с двумя клубами – один на Западе, другой на Востоке»
Агент Александра Бурмистрова ответил на слухи, что форвард уйдет в хоккей 3х3.
В прошлом сезоне 33-летний форвард набрал 19 (2+17) очков в 53 матчах за «Спартак». В нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ хоккеист не участвовал.
– Александр Бурмистров действительно будет играть за «Ак Барс» в чемпионате КХЛ 3х3?
– Я не знаю, откуда такая информация появилась. В заявке за команду его не было и нет.
– До дедлайна Бурмистров может перейти в какой-то клуб КХЛ?
– До сих пор у нас идут переговоры. Сейчас с двумя клубами обсуждаем: один на Западе, другой на Востоке. Надеемся, что Александр продолжит свою карьеру, – сказал агент игрока Александр Черных.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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