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  • Гатиятулин об 1:5 от «Динамо» Минск: «У «Ак Барса» не первый раз после яркого матча не получается следующий. Сегодня совсем ничего не получалось»
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Гатиятулин об 1:5 от «Динамо» Минск: «У «Ак Барса» не первый раз после яркого матча не получается следующий. Сегодня совсем ничего не получалось»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги игры с минским «Динамо».

Казанский клуб проиграл со счетом 1:5 в выездном мачте Фонбет Чемпионата КХЛ. 

В прошлой игре «Ак Барс» в гостях одержал победу над московским «Динамо» со счетом 6:5. 

«Не первый раз в сезоне сталкиваемся с такой вещью: после яркого эмоционального матча не получается следующий. Где‑то эмоций нам не хватает, соперник нас превосходил в движении, ошибались больше обычного, соперник нас наказал за это, имея хорошую реализацию.

Ищем причины, почему так происходит, почему мы после ярких матчей так играем следующий. Тот план, который был на сегодня, в целом не смогли выполнить. Сегодня совсем ничего не получалось, но работа продолжается», – сказал Гатиятулин.

Также главный тренер «Ак Барса» ответил на вопрос о форварде минчан Вадиме Шипачеве, который отметился ассистом. 

– Шипачев особо не праздновал, но, очевидно был дополнительно настроен на матч с «Ак Барсом», учитывая, что вы решали его судьбу.

– Ничью судьбу я не решал. Шипачев – заслуженный хоккеист, радует минских болельщиков. Но у нас своя работа, мы концентрируемся на ней, – заявил главный тренер «Ак Барса». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoАнвар Гатиятулин
logoВадим Шипачев
logoДинамо Минск
logoАк Барс
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