Гатиятулин об 1:5 от «Динамо» Минск: «У «Ак Барса» не первый раз после яркого матча не получается следующий. Сегодня совсем ничего не получалось»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги игры с минским «Динамо».

Казанский клуб проиграл со счетом 1:5 в выездном мачте Фонбет Чемпионата КХЛ.

В прошлой игре «Ак Барс» в гостях одержал победу над московским «Динамо» со счетом 6:5.

«Не первый раз в сезоне сталкиваемся с такой вещью: после яркого эмоционального матча не получается следующий. Где‑то эмоций нам не хватает, соперник нас превосходил в движении, ошибались больше обычного, соперник нас наказал за это, имея хорошую реализацию.

Ищем причины, почему так происходит, почему мы после ярких матчей так играем следующий. Тот план, который был на сегодня, в целом не смогли выполнить. Сегодня совсем ничего не получалось, но работа продолжается», – сказал Гатиятулин .

Также главный тренер «Ак Барса » ответил на вопрос о форварде минчан Вадиме Шипачеве , который отметился ассистом.

– Шипачев особо не праздновал, но, очевидно был дополнительно настроен на матч с «Ак Барсом», учитывая, что вы решали его судьбу.

– Ничью судьбу я не решал. Шипачев – заслуженный хоккеист, радует минских болельщиков. Но у нас своя работа, мы концентрируемся на ней, – заявил главный тренер «Ак Барса».