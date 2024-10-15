Квартальнов об игре Шипачева против ЦСКА: «Вадим нашел в себе все, что есть. Но для меня это не сюрприз. Это его нормальное состояние. Он должен приносить пользу»

Дмитрий Квартальнов высказался об игре Вадима Шипачева в матче с ЦСКА (5:4 ОТ).

37-летний россиянин отметился 3 (1+2) баллами. Этот матч стал для него 1000-м в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Хорошее возвращение в игру. Хоккей – такая игра, что никогда не надо сдаваться, нужно биться до конца. Сказал это и ребятам. Непростая была ситуация, парни сработали. Наверное, это и характер команды, сама команда. Нет безразличных.

Чуть поменяли что-то, другие лидеры на себя взяли ответственность. Это хорошо. Но индивидуальные ошибки, когда дали возможность идти два в четыре, надо не допускать в таких больших играх.

– Шипачев стал чаще бросать, в том числе сегодня. Вы дали такую установку?

– Он и прошлый сезон начал очень тяжело. Такое иногда случается с опытными игроками. Но профессионал реальный, который переживал. Знал, что этот человек справится с нагрузками рано или поздно.

Написаны плакаты: «Шипачев». От него все ждут многого. Представляете, какое давление на него? Человек прошел в своей карьере очень многое. Сегодня была 1000-я игра для него. Он справляется. Для меня не сюрприз, что в больших матчах он воплощает все что может и ведет за собой команду.

– Диллон Дюбе в последних семи играх потерял большое игровое время и не набирает очки, стал худшим по показателю полезности. Что можете сказать об этом?

– У нас команда. У кого-то получается, у кого-то – нет. Не буду скрывать, мы не только от Диллона, но и от других ждем многого. Сегодня рад, что те, кому доверили, все исполнили.

Парни переживают. Тут тот же случай, что и с Вадимом, но на Шипачева еще больше была нагрузка. Ребята умеют играть. Но надо постараться, реально постараться, чтобы перевернулось все в другую сторону. Мы ждем, верим в них.

– Юбилейный матч Шипачева. Насколько он сам и команда перегорели в этом плане и насколько победа была важна именно сегодня?

– Любая победа очень важна. Большие команды всегда были для меня раздражителем на протяжении всей карьеры. Победа над такими командами закаляет и развивает нас.

Я получал от руководителей, когда на старте проигрывал большим командам, но это большие матчи. Здорово, что 1000-я игра Вадима выпала на матч с большой командой. Это команда-чемпион, серьезный клуб. Это ЦСКА, звездный коллектив.

Вадим нашел в себе все, что есть, и сыграл. Но для меня это не сюрприз. Это его нормальное состояние. Он должен приносить пользу, – сказал главный тренер минского «Динамо » Дмитрий Квартальнов .