Суд над игроками Канады-2018, обвиняемыми в сексуальном насилии, вероятно, начнется не раньше апреля 2025-го. Они могут пропустить весь следующий сезон НХЛ

Теги происшествия Нью-Джерси Филадельфия Калгари НХЛ молодежная сборная Канады молодежный чемпионат мира по хоккею Картер Харт Диллон Дюбе Майкл Маклауд Кэл Фут Хоккей

Обвиненные в сексуальном насилии хоккеисты, вероятно, пропустят сезон-2024/25.

Ранее стало известно, что пяти игрокам сборной Канады на МЧМ-2018 приказали сдаться полиции для предъявления обвинений в сексуальном насилии. Вратарь Картер Харт («Филадельфия»), нападающие Диллон Дюбе («Калгари») и Алекс Форментон («Амбри-Пиотта»), а также нападающий Майкл Маклауд и защитник Кэл Фут (оба – «Нью-Джерси») покинули расположение клубов.

Маклауд обвиняется по двум эпизодам сексуального насилия. Харту, Дюбе и Футу были предъявлены обвинения по одному пункту сексуального насилия.

По информации TSN, Дело должно вернуться в суд 13 августа. В этот день могут назначить дату судебного разбирательства.

Предварительное судебное заседание, закрытое для публики, запланировано на июль, некоторые слушания также назначены на сентябрь. Игроки предстанут перед судьей и присяжными. 

Корреспондент TSN Рик Уэстхед сообщил, что судебный процесс вряд ли начнется ранее апреля 2025 года и продлится не менее двух месяцев.

Таким образом, вероятнее всего, игроки пропустят весь следующий сезон НХЛ. 

2 комментария
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О, скоро в КХЛ пополнение.
А если в ска то ещё и россиян прибавится.
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Харту разрешите играть, пусть его насилует Торторелла в качестве наказания
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