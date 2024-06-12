Суд над игроками Канады-2018, обвиняемыми в сексуальном насилии, вероятно, начнется не раньше апреля 2025-го. Они могут пропустить весь следующий сезон НХЛ
Обвиненные в сексуальном насилии хоккеисты, вероятно, пропустят сезон-2024/25.
Ранее стало известно, что пяти игрокам сборной Канады на МЧМ-2018 приказали сдаться полиции для предъявления обвинений в сексуальном насилии. Вратарь Картер Харт («Филадельфия»), нападающие Диллон Дюбе («Калгари») и Алекс Форментон («Амбри-Пиотта»), а также нападающий Майкл Маклауд и защитник Кэл Фут (оба – «Нью-Джерси») покинули расположение клубов.
Маклауд обвиняется по двум эпизодам сексуального насилия. Харту, Дюбе и Футу были предъявлены обвинения по одному пункту сексуального насилия.
По информации TSN, Дело должно вернуться в суд 13 августа. В этот день могут назначить дату судебного разбирательства.
Предварительное судебное заседание, закрытое для публики, запланировано на июль, некоторые слушания также назначены на сентябрь. Игроки предстанут перед судьей и присяжными.
Корреспондент TSN Рик Уэстхед сообщил, что судебный процесс вряд ли начнется ранее апреля 2025 года и продлится не менее двух месяцев.
Таким образом, вероятнее всего, игроки пропустят весь следующий сезон НХЛ.
А если в ска то ещё и россиян прибавится.