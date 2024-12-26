«Авангард» и Хомченко расторгли контракт. Вратарь перейдет в ЦСКА

«Авангард» объявил об уходе Павла Хомченко.

Омский клуб и 30-летний вратарь расторгли контракт по взаимному соглашению сторон.

Сообщалось , что Хомченко продолжит карьеру в ЦСКА .

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ голкипер провел 28 матчей, одержав 12 побед при 91,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,37.