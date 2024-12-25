Вратарь «Авангарда» Хомченко продолжит карьеру в ЦСКА (Артур Хайруллин)

Павел Хомченко продолжит карьеру в ЦСКА.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Ранее стало известно, что «Авангард » может расторгнуть контракт с 30-летним голкипером, чтобы освободить место под потолком зарплат для Константина Окулова.

Хомченко провел 28 матчей в нынешнем сезоне и одержал 12 побед, отражая 91,4% бросков при коэффициенте надежности 2,37.

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