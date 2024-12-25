«Авангард» расторгнет соглашение с Хомченко, чтобы контракт Окулова влез под потолок. Голкипер провел 28 матчей в этом сезоне (Михаил Зислис)

«Авангард» расторгнет контракт с Павлом Хомченко.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, омский клуб сделает это, чтобы освободить место под потолком зарплат для перешедшего из ЦСКА Константина Окулова .

30-летний голкипер провел 28 матчей в нынешнем сезоне и одержал 12 побед, отражая 91,4% бросков при коэффициенте надежности 2,37. Он потерял место в основном составе после прихода Никиты Серебрякова .

Действующее соглашение Хомченко с «Авангардом » рассчитано до 31 мая 2025 года.

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