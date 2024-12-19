«Авангард» не собирается расставаться с вратарями Бердиным и Хомченко в дедлайн (Михаил Зислис)

Михаил Бердин и Павел Хомченко не покинут «Авангард» в дедлайн.

«По моей информации специально для восторженных омских болельщиков, «Авангард» в дедлайн не собирается расставаться с вратарями Михаилом Бердиным и Павлом Хомченко.

Что это означает? Я пока для себя не решил, но продолжаю наблюдение», – написал журналист «Спорт-Экспресса » Михаил Зислис .

Ранее утверждалось , что «Авангард » хочет расстаться с Бердиным, который еще не играл за команду из-за травмы.

Напомним, что в составе омской команды есть еще два вратаря – Никита Серебряков и Илья Проскуряков .