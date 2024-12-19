«Авангард» не собирается расставаться с вратарями Бердиным и Хомченко в дедлайн (Михаил Зислис)
Михаил Бердин и Павел Хомченко не покинут «Авангард» в дедлайн.
«По моей информации специально для восторженных омских болельщиков, «Авангард» в дедлайн не собирается расставаться с вратарями Михаилом Бердиным и Павлом Хомченко.
Что это означает? Я пока для себя не решил, но продолжаю наблюдение», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
Ранее утверждалось, что «Авангард» хочет расстаться с Бердиным, который еще не играл за команду из-за травмы.
Напомним, что в составе омской команды есть еще два вратаря – Никита Серебряков и Илья Проскуряков.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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