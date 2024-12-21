Фетисов о словах Гашека про боссов «Монреаля» в Петербурге: «Дешевый популизм. Шайба ему по голове попадала несколько раз, больной человек»
Напомним, генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз, специальный советник Винсент Лекавалье и скаут Николай Бобров посетили два матча СКА против «Локомотива» (2:3) и «Торпедо» (6:4) в Фонбет чемпионате КХЛ.
Бывший вратарь клубов НХЛ и «Спартака» Доминик Гашек раскритиковал поведение канадских специалистов: «Как же грустно за организацию с такой историей. Вы понимаете, что рекламируете конфликт?»
«Сумасшедшим отвечать бесполезно. О чем мы говорим? Не в уме человек. Шайба ему по голове попадала несколько раз. Не надо ему ничего отвечать. Больной человек на голову.
Много таких сумасшедших в мире, которые одно и то же повторяют. Мы же понимаем, для чего они это делают. Совсем дешевый популизм на грани с безрассудством.
Это подтверждение, что, скорее всего, ко всему этому привело отбитие шайбой головой», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Гашек об отмене «Вечера русского наследия» в Коламбусе: «Важная победа, которая помогла спасти жизни»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий