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  • Фетисов о словах Гашека про боссов «Монреаля» в Петербурге: «Дешевый популизм. Шайба ему по голове попадала несколько раз, больной человек»
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Фетисов о словах Гашека про боссов «Монреаля» в Петербурге: «Дешевый популизм. Шайба ему по голове попадала несколько раз, больной человек»

Вячеслав Фетисов отреагировал на слова Доминика Гашека о России.

Напомним, генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз, специальный советник Винсент Лекавалье и скаут Николай Бобров посетили два матча СКА против «Локомотива» (2:3) и «Торпедо» (6:4) в Фонбет чемпионате КХЛ.

Бывший вратарь клубов НХЛ и «Спартака» Доминик Гашек раскритиковал поведение канадских специалистов: «Как же грустно за организацию с такой историей. Вы понимаете, что рекламируете конфликт?»

«Сумасшедшим отвечать бесполезно. О чем мы говорим? Не в уме человек. Шайба ему по голове попадала несколько раз. Не надо ему ничего отвечать. Больной человек на голову.

Много таких сумасшедших в мире, которые одно и то же повторяют. Мы же понимаем, для чего они это делают. Совсем дешевый популизм на грани с безрассудством.

Это подтверждение, что, скорее всего, ко всему этому привело отбитие шайбой головой», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Гашек об отмене «Вечера русского наследия» в Коламбусе: «Важная победа, которая помогла спасти жизни»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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