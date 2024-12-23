Фетисов о допуске России к международным турнирам: «Вернемся, когда ИИХФ извинится»

Вячеслав Фетисов считает, что ИИХФ должна извиниться перед сборными России.

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что французская сборная может заменить Россию на ОИ-2026, если россиян не допустят на Олимпийские игры. Россия по решению ИИХФ пропустила три чемпионата мира подряд.

«Извиниться должны. Я уже об этом говорил, вернемся, когда извинятся», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Фетисов о российском спорте: «Нельзя возвращаться в нейтральном статусе! Только под флагом и гимном»

Потанин об отстранении России: «Я за возвращение с высоко поднятой головой. Ситуация унизительная, будто ждем манны небесной. Извинятся пусть сначала за то, что мучили нас без флага и гимна»