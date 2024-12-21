Гашек о поездке менеджеров «Монреаля» в Петербург: «Как же грустно за организацию с такой историей. Вы понимаете, что рекламируете конфликт?»
Доминик Гашек раскритиковал менеджмент «Монреаля» из-за поездки в Россию.
Генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз, специальный советник Винсент Лекавалье и скаут Николай Бобров посетили два матча СКА против «Локомотива» (2:3) и «Торпедо» (6:4) в Фонбет чемпионате КХЛ.
За петербуржцев выступает 19-летний Иван Демидов, который выбран «Монреалем» под общим пятым номером на драфте НХЛ-2024.
«Как же грустно за организацию с такой хоккейной историей и такую страну, как Канада.
Вы осознаете, что КХЛ активно поддерживает руководство России? Что тренер СКА Ротенберг – сторонник Путина?
Вы понимаете, что тем самым вы рекламируете конфликт?» – написал бывший вратарь клубов НХЛ и «Спартака» Доминик Гашек в соцсетях.
Опубликовал: Никита Надёжин
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