Гашек о поездке менеджеров «Монреаля» в Петербург: «Как же грустно за организацию с такой историей. Вы понимаете, что рекламируете конфликт?»

Доминик Гашек раскритиковал менеджмент «Монреаля» из-за поездки в Россию.

Генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз, специальный советник Винсент Лекавалье и скаут Николай Бобров посетили два матча СКА против «Локомотива» (2:3) и «Торпедо» (6:4) в Фонбет чемпионате КХЛ.

За петербуржцев выступает 19-летний Иван Демидов, который выбран «Монреалем» под общим пятым номером на драфте НХЛ-2024.

«Как же грустно за организацию с такой хоккейной историей и такую страну, как Канада.

Вы осознаете, что КХЛ активно поддерживает руководство России? Что тренер СКА Ротенберг – сторонник Путина?

Вы понимаете, что тем самым вы рекламируете конфликт?» – написал бывший вратарь клубов НХЛ и «Спартака» Доминик Гашек в соцсетях.