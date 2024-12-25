Кожевников об Овечкине: «Может перейти в СКА, только если Путин его попросит. Но президент в эти игры не играет, он все время о стране думает»
Александр Кожевников считает, что Александр Овечкин никогда не перейдет в СКА.
«Зачем мы торопимся? Давайте подождем. Я уверен, что Овечкин никогда не присоединится к Кузнецову в СКА. Я даже могу поспорить.
Он может в СКА оказаться только при одном условии – если его попросит Владимир Владимирович Путин. Но президент его не будет просить. Он в эти игры не играет. Он все время о стране думает.
В этом плане Овечкин потрясающий мужчина и человек. У него динамовская кровь. Он вернется только туда. Саша – человек слова. Если он говорит, то так и делает, что вызывает уважение», – заявил двукратный олимпийский чемпион.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем