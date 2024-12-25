Кожевников об Овечкине: «Может перейти в СКА, только если Путин его попросит. Но президент в эти игры не играет, он все время о стране думает»

Александр Кожевников считает, что Александр Овечкин никогда не перейдет в СКА.

«Зачем мы торопимся? Давайте подождем. Я уверен, что Овечкин никогда не присоединится к Кузнецову в СКА . Я даже могу поспорить.

Он может в СКА оказаться только при одном условии – если его попросит Владимир Владимирович Путин. Но президент его не будет просить. Он в эти игры не играет. Он все время о стране думает.

В этом плане Овечкин потрясающий мужчина и человек. У него динамовская кровь. Он вернется только туда. Саша – человек слова. Если он говорит, то так и делает, что вызывает уважение», – заявил двукратный олимпийский чемпион.