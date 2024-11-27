Кузнецов о «Вашингтоне»: «Пришло много мастеровитых хоккеистов. Сильный штаб. Прогресс колоссальный, если сравнивать с прошлым сезоном. Это и на игре Овечкина отражается»
В текущем сезоне 39-летний хоккеист забросил 15 шайб и отдал 10 передач в 18 играх.
Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Почему в прошлом сезоне Овечкин выступал не так эффектно, как в этом?
– Если бы я знал – наверное, ему бы подсказал. А так тяжело судить. Бывает много разных факторов. И не все зависит от хоккеиста.
Видно, что «Вашингтон» теперь играет по-другому, в состав пришло много мастеровитых хоккеистов. Очень сильный тренерский штаб. Чувствуется, что команда изменилась в лучшую сторону. Прогресс у «Вашингтона» колоссальный, если сравнивать с прошлым сезоном. Это и на игре Овечкина отражается.
– Почему Александр Великий в этом сезоне словно помолодел на 10 лет? С чем вы это связываете?
– Может, просто он решил все голы в этом сезоне забить, чтобы обогнать Гретцки и на этом закончить? Чтобы на два года эту миссию не затягивать, а уже сейчас ее завершить.
– А что стоит за этой работой Овечкина по самосовершенствованию, которую не видят болельщики?
– Летом он много работает, конечно. У него есть сильный тренер по физподготовке Паша [Бурлаченко]. Он знает Овечкина вдоль и поперек: что работает для него, а что – нет.
И выстраивает подготовку исходя из этого так, что Саша всегда подходит к сезону в хорошей физической форме, – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов, ранее выступавший за «Вашингтон».
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