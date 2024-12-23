Кожевников о визите боссов «Монреаля» в Петербург: «Каждому клубу КХЛ надо пытаться идти по пути СКА и налаживать народную дипломатию с «подшефными» клубами НХЛ»

Александр Кожевников призвал команды КХЛ налаживать отношения с клубами НХЛ.

«Сегодня хочу поговорить не столько о хоккее, сколько о политике. Вторую неделю подряд в главной роли – Санкт-Петербург. Пригласил и достойно встретил все руководство «Монреаля». В нынешние времена, когда в канадском парламенте устраивают овации нацисту, а весь западный мир – в русофобии, это сильный ход.

Я считаю, что каждому клубу КХЛ надо пытаться идти по пути Питера и налаживать, так сказать, народную дипломатию с «подшефными» клубами НХЛ . «Динамо» – с «Вашингтоном » Овечкина , ЦСКА – с «Тампой» Кучерова, «Спартаку » – с «Рейнджерс» Шестеркина, «Югре» – с «Коламбусом» Марченко, ну и так далее по списку наших воспитанников

Если у каждого нашего клуба это получится, то «железный занавес» в хоккее постепенно начнет падать. Может, наконец-то проснется и ИИХФ, из которой североамериканцы сделали исключительно подмахивающую организацию.

С этой точки зрения отмечу и вчерашний матч в Ташкенте между «Спартаком» и минским «Динамо». Пусть команды жаловались на организацию – перелеты, лед и освещение, все равно такие игры КХЛ нам в плюс. Как и контакты ФХР с Эмиратами, со странами БРИКС. Работаем не только с Западом, но и Востоком!» – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Ротенберг – менеджерам «Монреаля»: «Мы очень уважаем Канаду и клуб. России исторически была близка французская культура. В Российской империи все говорили по‑французски»

КХЛ провела матч в Ташкенте – и с ним куча проблем: лед, освещение, 10 минут без трансляции