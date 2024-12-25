Эйври о Лавиолетте: «Я бы уволил его сегодня же, 100%. У «Рейнджерс» вся система сломана, даже айпады на скамейке»

Шон Эйври призвал «Рейнджерс» уволить Питера Лавиолетта.

Команда проиграла 5 из 6 последних матчей и опустилась на 12-е место в Восточной конференции.

«Я бы уволил его сегодня же, 100%. Вы должны это сделать, ребята. К сожалению, это часть игры.

Тренер уйдет, но кто придет на его место? На этом вопросе я начинаю беспокоиться. Там же вся система сломана, даже айпады на скамейке», – сказал бывший игрок «Рейнджерс » Шон Эйври на подкасте Spittin’ Chiclets.

Ну все, теперь у «Рейнджерс» точно проблемы. Худший отрезок эпохи Панарина