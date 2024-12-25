Экс-губернатор Аляски Пэйлин поддержала Ремпе после бана на 8 игр: «С каких пор так много мягкотелых стали хоккейными фанами? Вы просто не разбираетесь в игре»
Сара Пэйлин поддержала Мэтта Ремпе после дисквалификации на 8 игр.
В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Далласом» и «Рейнджерс» (1:3) нападающий клуба из Нью-Йорка нанес удар локтем в голову защитнику «Старс» Миро Хейсканену.
За это 22-летний канадец также получил штраф – 80 тысяч долларов.
“Это происходит потому, что он не такой, как все. С каких пор так много мягкотелых стали хоккейными фанатами?
Думаю, вы все просто не очень разбираетесь в игре», – написала экс-губернатор Аляски и бывший кандидат в вице-президенты США Сара Пэйлин в твиттере.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
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