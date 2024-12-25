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Просветов о вратарях: «У нас сильная школа – люди в России хотят учиться. В Америке работает маркетинг: заскакиваешь в НХЛ, пару раз повезло – и ты считаешься лучшим»

Иван Просветов высказался о новом контракте Игоря Шестеркина.

– То, что Игорь Шестеркин из «Рейнджерс» заработал рекордный контракт для вратарей НХЛ в 11,5 млн долларов говорит о признании российской школы голкиперов? И можно ли назвать мечтой любого вратаря то, как у Игоря все сложилось в Нью-Йорке? Ведь он когда приехал, то полгода варился в АХЛ, а потом заменил самого Хенрика Лундквиста.

– Это стечение обстоятельств, что Шестеркин так попал, и ему так доверили, когда Лундквист уже был на завершении карьеры. Я знаю Игоря тоже немного – не скажу, что близко. Но еще в детстве мы работали пару раз на сборах.

Одна из главных его черт – это уверенность. Хотя так можно сказать обо всех первых вратарях лиги, о том же Андрее Василевском из «Тампы». Они – очень уверенные в себе люди, им это помогает.

Вот этой своей уверенностью Шестеркин и заработал такой контракт. Я так понимаю, когда уже ехал в «Рейнджерс», то знал, что он – лучший, и достоин играть уже в НХЛ.

Он долго туда не ехал, не хотел много играть в АХЛ. Тут тоже от голкипера зависит. Вот я всегда соглашался ехать в АХЛ, чтобы пробивать себе сложный путь наверх. Я там очень долго копался, чтобы играть в НХЛ.

Конечно, школа вратарей в России очень сильная. Снова скажу об Олеге Ромашко. Непонятно, как он еще не работает в системе НХЛ. Он долгое время был без работы даже в КХЛ, и я этого тоже не понимал. А ведь он набирался опыта в «Ванкувере» у Йэна Кларка. Полностью почерпнул его систему и распространяет ее здесь, в России.

Если вы посмотрите, по этой системе играют лучшие вратари – Тэтчер Демко, Сергей Бобровский, Роберто Луонго, Якуб Маркстрем… Это все те, кто работали с Кларки.

У нас очень сильная школа, потому что люди в России в целом хотят учиться. Очень многие хотят становиться лучше, развиваться.

А в Америке часто работает маркетинг, что ты заскакиваешь в НХЛ, тебе пару раз повезло – и ты считаешься лучшим. Хотя не всегда это так, – сказал Иван Просветов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoИван Просветов
logoРейнджерс
logoМатч ТВ
logoНХЛ
logoКХЛ
logoЦСКА
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