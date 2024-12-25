Кравчук о бане Ремпе на 8 игр: «В начале 90-х за такой толчок могли и 2 минуты не дать. Хоккей стал чище, а фол привел к травме – это отягчающее обстоятельство»

Игорь Кравчук прокомментировал дисквалификацию Мэтта Ремпе на 8 матчей.

22-летний форвард «Рейнджерс » получил ее за удар локтем в голову защитнику «Далласа» Миро Хейсканену в матче регулярного чемпионата НХЛ.

– В России обсуждалась жесткая восьмиматчевая дисквалификация бойца «Рейнджерс» Ремпе. А в НХЛ?

– Сразу скажу, что в начале 90-х годов, когда я дебютировал в НХЛ, такой толчок на борт могли не наказать и двухминутным удалением.

Но в новом веке за океаном все изменилось, хоккей стал на порядки чище. И самое главное, что фактически ушло в прошлое само амплуа «полицейского». В этом смысле Ремпе – последний из могикан.

Теперь о дисквалификации. Фол Ремпе привел к травме соперника, это отягчающее обстоятельство. И это произошло не в первый раз, силовик уже получал штрафы и предупреждения.

В такой ситуации он был обречен на длительную дисквалификацию, тут никакого сюрприза. И никакого обсуждения со стороны прессы, – сказал экс-игрок клубов НХЛ Игорь Кравчук .

Экс-губернатор Аляски Пэйлин поддержала Ремпе после бана на 8 игр: «С каких пор так много мягкотелых стали хоккейными фанами? Вы просто не разбираетесь в игре»