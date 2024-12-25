Кравчук о бане Ремпе на 8 игр: «В начале 90-х за такой толчок могли и 2 минуты не дать. Хоккей стал чище, а фол привел к травме – это отягчающее обстоятельство»
22-летний форвард «Рейнджерс» получил ее за удар локтем в голову защитнику «Далласа» Миро Хейсканену в матче регулярного чемпионата НХЛ.
– В России обсуждалась жесткая восьмиматчевая дисквалификация бойца «Рейнджерс» Ремпе. А в НХЛ?
– Сразу скажу, что в начале 90-х годов, когда я дебютировал в НХЛ, такой толчок на борт могли не наказать и двухминутным удалением.
Но в новом веке за океаном все изменилось, хоккей стал на порядки чище. И самое главное, что фактически ушло в прошлое само амплуа «полицейского». В этом смысле Ремпе – последний из могикан.
Теперь о дисквалификации. Фол Ремпе привел к травме соперника, это отягчающее обстоятельство. И это произошло не в первый раз, силовик уже получал штрафы и предупреждения.
В такой ситуации он был обречен на длительную дисквалификацию, тут никакого сюрприза. И никакого обсуждения со стороны прессы, – сказал экс-игрок клубов НХЛ Игорь Кравчук.
Экс-губернатор Аляски Пэйлин поддержала Ремпе после бана на 8 игр: «С каких пор так много мягкотелых стали хоккейными фанами? Вы просто не разбираетесь в игре»
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