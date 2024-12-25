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«Металлург» заплатил 25 млн рублей «Ладе» за Джозефса (Артур Хайруллин)

«Металлург» заплатил 25 млн рублей «Ладе» за Троя Джозефса.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Сегодня магнитогорский клуб выменял 30-летнего форварда за денежную компенсацию.

В нынешнем сезоне Джозефс провел за «Ладу» 29 матчей и набрал 11 (3+8) очков при полезности «минус 2». Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Директор «Лады»: «Губернатор Федорищев заверил, что клуб будет развиваться в лучшую сторону, бюджет не будет хуже»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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