«Металлург» заплатил 25 млн рублей «Ладе» за Джозефса (Артур Хайруллин)
«Металлург» заплатил 25 млн рублей «Ладе» за Троя Джозефса.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Сегодня магнитогорский клуб выменял 30-летнего форварда за денежную компенсацию.
В нынешнем сезоне Джозефс провел за «Ладу» 29 матчей и набрал 11 (3+8) очков при полезности «минус 2». Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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