«Металлург» заплатил 25 млн рублей «Ладе» за Джозефса (Артур Хайруллин)

«Металлург» заплатил 25 млн рублей «Ладе» за Троя Джозефса.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Сегодня магнитогорский клуб выменял 30-летнего форварда за денежную компенсацию.

В нынешнем сезоне Джозефс провел за «Ладу » 29 матчей и набрал 11 (3+8) очков при полезности «минус 2». Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

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