Бирюков о Разине: «Каждый, кто добивается успеха – непростой человек, но убедить можно любого. Отношения доверительные, больших разногласий не возникает»

Евгений Бирюков рассказал о взаимоотношениях с Андреем Разиным.

– Сталкивались с тем, что некоторые игроки не хотели бы ехать к нему в команду?

– Нет, сейчас с этим не сталкивался. С Андреем Владимировичем у нас нормальные доверительные отношения.

– Как происходит утверждение игроков?

– Это дискуссионный процесс – кто кого убедит. Брать игрока, которого тренер не видит в составе, – это чушь. Мы работаем вместе, надо искать компромиссы, а не давить на тренера. Каждый кандидат обсуждается.

Были моменты, когда мы должны были произвести обмен, но, взвесив все «за» и «против», решили пойти дальше с тем хоккеистом, который уже в команде.

– Разина тяжело убедить?

– Каждый человек, который добивается успеха в любой сфере – непростой. Но убедить можно любого человека. Больших разногласий с Разиным не возникает, – сказал спортивный директор «Металлурга » Евгений Бирюков .

Директор «Металлурга» о Набокове в СКА: «Нет. Илья играет в нашей команде. Мы рассчитываем на него и хотим, чтобы он остался»