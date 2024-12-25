Бирюков о Разине: «Каждый, кто добивается успеха – непростой человек, но убедить можно любого. Отношения доверительные, больших разногласий не возникает»
– Сталкивались с тем, что некоторые игроки не хотели бы ехать к нему в команду?
– Нет, сейчас с этим не сталкивался. С Андреем Владимировичем у нас нормальные доверительные отношения.
– Как происходит утверждение игроков?
– Это дискуссионный процесс – кто кого убедит. Брать игрока, которого тренер не видит в составе, – это чушь. Мы работаем вместе, надо искать компромиссы, а не давить на тренера. Каждый кандидат обсуждается.
Были моменты, когда мы должны были произвести обмен, но, взвесив все «за» и «против», решили пойти дальше с тем хоккеистом, который уже в команде.
– Разина тяжело убедить?
– Каждый человек, который добивается успеха в любой сфере – непростой. Но убедить можно любого человека. Больших разногласий с Разиным не возникает, – сказал спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.
Директор «Металлурга» о Набокове в СКА: «Нет. Илья играет в нашей команде. Мы рассчитываем на него и хотим, чтобы он остался»
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