Камалов подписал контракт с «Металлургом» до конца сезона. Ранее «Барыс» расторг соглашение с защитником
Никита Камалов перешел в «Металлург» до конца сезона.
Ранее «Барыс» расторг контракт с 29-летним защитником по соглашению сторон. Камалов перешел в клуб из Казахстана в конце июня 2024 года в результате обмена из СКА.
Он провел 37 матчей в нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 4 (0+4) очка при среднем игровом времени 17:34 и показателе полезности «минус 8».
Сообщалось, что в игроке также заинтересована «Сибирь».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
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