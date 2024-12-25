Камалов подписал контракт с «Металлургом» до конца сезона. Ранее «Барыс» расторг соглашение с защитником

Никита Камалов перешел в «Металлург» до конца сезона.

Ранее «Барыс» расторг контракт с 29-летним защитником по соглашению сторон. Камалов перешел в клуб из Казахстана в конце июня 2024 года в результате обмена из СКА.

Он провел 37 матчей в нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 4 (0+4) очка при среднем игровом времени 17:34 и показателе полезности «минус 8».

Сообщалось, что в игроке также заинтересована «Сибирь ».