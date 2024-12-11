Директор «Лады»: «Губернатор Федорищев заверил, что клуб будет развиваться в лучшую сторону, бюджет не будет хуже»
Директор «Лады» рассказал о встрече с губернатором Самарской области.
«Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заходил в клуб, общался с ребятами.
Заверил нас, что ребята ничего потеряют, клуб будет развиваться в лучшую сторону. Что касается бюджета, то он сказал, что хуже он не будет», – сказал спортивный директор «Лады» Рафик Якубов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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