«Авангард» обменял Перевалова в новокузнецкий «Металлург». 20-летнего форварда выменяли летом у «Локомотива»
«Авангард» обменял Александра Перевалова в новокузнецкий «Металлург».
Омский клуб получит денежную компенсацию.
20-летний форвард перешел в систему «Авангарда» в результате обмена из «Локомотива» в июне 2024 года.
В этом сезоне Перевалов выступал за «Омские Крылья» в Olimpbet ВХЛ и набрал 6 (3+3) очков за 21 игру.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Омских Крыльев»
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