«Авангард» обменял Перевалова в новокузнецкий «Металлург». 20-летнего форварда выменяли летом у «Локомотива»

«Авангард» обменял Александра Перевалова в новокузнецкий «Металлург».

Омский клуб получит денежную компенсацию.

20-летний форвард перешел в систему «Авангарда » в результате обмена из «Локомотива» в июне 2024 года.

В этом сезоне Перевалов выступал за «Омские Крылья» в Olimpbet ВХЛ и набрал 6 (3+3) очков за 21 игру.