Защитник «Авангарда» Грант выбыл до конца сезона из-за травмы. Он сыграл 5 матчей за команду (Михаил Зислис)
Алекс Грант пропустит остаток сезона из-за травмы.
Об этом в эфире «Спорт-Экспресса» сообщил журналист Михаил Зислис.
35-летний американец перешел в «Авангард» из «Барыса» в октябре. Он провел за команду 5 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 3 (2+1) очка).
С 19 ноября Грант не принимает участие в матчах «Авангарда».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: канал «Спорт-Экспресса» на YouTube
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