Защитник «Авангарда» Грант выбыл до конца сезона из-за травмы. Он сыграл 5 матчей за команду (Михаил Зислис)

Алекс Грант пропустит остаток сезона из-за травмы.

Об этом в эфире «Спорт-Экспресса» сообщил журналист Михаил Зислис.

35-летний американец перешел в «Авангард» из «Барыса» в октябре. Он провел за команду 5 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 3 (2+1) очка).

С 19 ноября Грант не принимает участие в матчах «Авангарда».