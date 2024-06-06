«Авангард» выменял у «Локомотива» форварда Перевалова за денежную компенсацию

Александр Перевалов перешел в «Авангард» из «Локомотива».

« » обменял 20-летнего нападающего в « » на денежную компенсацию. С Переваловым заключен двусторонний контракт на два года.

«Перевалов здорово показал себя в МХЛ, это техничный крайний нападающий с высоким игровым интеллектом. Хорошо обученный форвард, прошедший ярославскую школу хоккея.

У него настоящий сибирский характер и огромное желание проявить себя в КХЛ. Для этого он должен приложить все усилия на предсезонном сборе с «Авангардом» и воспользоваться своим шансом», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» .

Перевалов провел прошлый сезон в аренде в «Сочи». В Фонбет чемпионате он сыграл 43 матча, набрал 5 (2+3) очков.

В OLIMPBET МХЛ Александр, выступая за «Локо», в 90 матчах набрал 77 (39+38) очков при показателе полезности «+32».