«Авангард» выменял у «Локомотива» форварда Перевалова за денежную компенсацию

Теги Авангард Локомотив переходы Антон Курьянов КХЛ МХЛ Локо деньги Александр Перевалов Хоккей

Александр Перевалов перешел в «Авангард» из «Локомотива».

«Локомотив» обменял 20-летнего нападающего в «Авангард» на денежную компенсацию. С Переваловым заключен двусторонний контракт на два года.

«Перевалов здорово показал себя в МХЛ, это техничный крайний нападающий с высоким игровым интеллектом. Хорошо обученный форвард, прошедший ярославскую школу хоккея.

У него настоящий сибирский характер и огромное желание проявить себя в КХЛ. Для этого он должен приложить все усилия на предсезонном сборе с «Авангардом» и воспользоваться своим шансом», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

Перевалов провел прошлый сезон в аренде в «Сочи». В Фонбет чемпионате КХЛ он сыграл 43 матча, набрал 5 (2+3) очков.

В OLIMPBET МХЛ Александр, выступая за «Локо», в 90 матчах набрал 77 (39+38) очков при показателе полезности «+32».

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2 комментария
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Очередной Венгржановский. Своих то таких нет.
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Как ни странно, но Авангард в последнее время мало таких выпускает. В основном биться-бороться. И такие нужны. Но игровики с высоким интелектом штучный товар ныне.
Удачи парню в Авангарде!
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