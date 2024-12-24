Агент Галиева о переходе в ЦСКА: «Заранее контактов не было, просто сделали все оперативно. Руководство выразило желание видеть его в составе»
Агент Станислава Галиева рассказал о том, как шли переговоры с ЦСКА.
Сегодня 32-летний нападающий расторг соглашение с «Авангардом», после чего подписал контракт с армейцами.
– Мы освободились из «Авангарда», после чего я связался с руководством ЦСКА, там выразили желание видеть Галиева в составе. Все состоялось очень быстро, буквально в считаные часы. Заранее никаких контактов не было, мы просто сделали все оперативно.
– Был ли разговор с тренером? Станислав понимает, что от него ждут в ЦСКА?
– Нет, я общался только с руководством ЦСКА. Там такая система, что руководство определяет политику команды и то, как все будет. Наверное, они разговаривали между собой. Но разговора ни у меня, ни у Галиева не было.
Мне достаточно того, что сказали руководители клуба, – сказал агент игрока Шуми Бабаев.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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