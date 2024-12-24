Агент Галиева о переходе в ЦСКА: «Заранее контактов не было, просто сделали все оперативно. Руководство выразило желание видеть его в составе»

Агент Станислава Галиева рассказал о том, как шли переговоры с ЦСКА.

Сегодня 32-летний нападающий расторг соглашение с «Авангардом», после чего подписал контракт с армейцами.

– Мы освободились из «Авангарда», после чего я связался с руководством ЦСКА , там выразили желание видеть Галиева в составе. Все состоялось очень быстро, буквально в считаные часы. Заранее никаких контактов не было, мы просто сделали все оперативно.

– Был ли разговор с тренером? Станислав понимает, что от него ждут в ЦСКА?

– Нет, я общался только с руководством ЦСКА. Там такая система, что руководство определяет политику команды и то, как все будет. Наверное, они разговаривали между собой. Но разговора ни у меня, ни у Галиева не было.

Мне достаточно того, что сказали руководители клуба, – сказал агент игрока Шуми Бабаев .