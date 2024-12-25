Стадион «Автомобилиста» могут снести после запуска «УГМК-Арены»: «Много решений по «Уральцу» и парковой зоне. Определим судьбу объекта, возможные сроки строительства нового»

Мэр Екатеринбурга сообщил, что нынешний стадион «Автомобилиста» могут снести.

В 2025 году в городе планируют ввести в эксплуатацию «УГМК-Арену», которая строится с 2019 года и будет вмещать 12 180 зрителей.

«Там много решений по этой территории. Не только КРК «Уралец », но и вся большая парковая зона, которая уходит до улицы 8 Марта, включая старое общежитие Горного университета. Идея строительства кампуса есть.

Запустим арену, и будет определена судьба. В том числе сроки возможного сноса, строительства нового объекта», – заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Рябков о новой арене «Автомобилиста»: «Цели прежние, чтобы 10 марта клуб мог играть официальный матч. Надеемся, строители справятся с графиком»