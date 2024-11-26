Перед ареной «Автомобилиста» появилась огромная очередь – болельщики не могли купить билеты онлайн из-за технических сложностей

Болельщики не могли приобрести билеты онлайн на матчи «Автомобилиста».

Перед КРК «Уралец» выстроилась огромная очередь из болельщиков.

«У оператора билетной программы возникли технические сложности в связи с огромным количеством желающих купить билеты на матчи против «Авангарда», «Трактора» и «Спартака».

Сейчас сотрудники клуба в ручном режиме стараются вести продажи онлайн и в кассах КРК «Уралец», – заявили в пресс-службе «Автомобилиста ».

Как пишет E1.RU, болельщики отмечают, что в этой ситуации уже активизировались спекулянты. Отмечается, что один из перекупов предлагает место за 9000 рублей, хотя в официальных кассах самые высокие цены – 1800 рублей.