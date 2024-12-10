Рябков о новой арене «Автомобилиста»: «Цели прежние, чтобы 10 марта клуб мог играть официальный матч. Надеемся, строители справятся с графиком»

Максим Рябков высказался о новой арене «Автомобилиста».

«УГМК Арена» строится в Екатеринбурге с 2019 года. Она будет вмещать 12 180 зрителей.

Сейчас клуб выступает в КРК «Уралец », вмещающем 5 545 болельщиков.

– В Екатеринбурге тестируют новую арену. Когда туда переедет «Автомобилист»?

– Строительство движется. Пока сложно сказать достоверно, как все получится в идеале. Но строители постоянно на объекте.

И цели стоят прежние, чтобы 10 марта «Автомобилист» мог играть официальный матч КХЛ в этом чемпионате. Мы очень надеемся на то, что строители справятся с этим графиком.

– Вы готовы даже форсировать переезд под плей-офф?

– План пока такой, да. Есть объективные сложности, но мы стараемся их решить совместно со строительными подрядчиками. Будем верить в то, что все получится, – сказал генеральный директор «Автомобилиста » Максим Рябков .