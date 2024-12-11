Рябков о новой арене «Автомобилиста»: «Тестовые мероприятия состоятся 25 и 28 февраля, если пойдет все по графику»
«УГМК-Арена» примет тестовые хоккейные матчи 25 и 28 февраля.
Об этом сообщил директор «Автомобилиста» Максим Рябков.
Первый матч Фонбет Чемпионата КХЛ «УГМК-Арена» должна принять 10 марта. В этот день «Автомобилист» сыграет с ЦСКА.
«У нас будут два-три тестовых матча. Если пойдет все по графику, то тестовые мероприятия состоятся 25 и 28 февраля, в запасе есть игра Молодежной хоккейной лиги 7 марта», – сказал Рябков.
«УГМК Арена» строится в Екатеринбурге с 2019 года. Она будет вмещать 12 180 зрителей.
Сейчас «Автомобилист» выступает в КРК «Уралец», вмещающем 5 545 болельщиков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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