Рябков о новой арене «Автомобилиста»: «Тестовые мероприятия состоятся 25 и 28 февраля, если пойдет все по графику»

«УГМК-Арена» примет тестовые хоккейные матчи 25 и 28 февраля.

Об этом сообщил директор «Автомобилиста » Максим Рябков .

Первый матч Фонбет Чемпионата КХЛ «УГМК-Арена» должна принять 10 марта. В этот день «Автомобилист» сыграет с ЦСКА.

«У нас будут два-три тестовых матча. Если пойдет все по графику, то тестовые мероприятия состоятся 25 и 28 февраля, в запасе есть игра Молодежной хоккейной лиги 7 марта», – сказал Рябков.

«УГМК Арена» строится в Екатеринбурге с 2019 года. Она будет вмещать 12 180 зрителей.

Сейчас «Автомобилист» выступает в КРК «Уралец », вмещающем 5 545 болельщиков.