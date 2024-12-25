Черных об Аймурзине и Пилипенко: «Ребята хотят работать с Козыревым, это основополагающий вопрос. Ждем решения «Северстали» по контракту с тренером»
Ранее сообщалось, что клуб из Череповца планирует продлить контракты с нападающими Данилом Аймурзиным и Кириллом Пилипенко.
– Мы ведем переговоры. Самое главное – ждем решения клуба по продлению контракта с главным тренером, все от этого зависит. Потому что у ребят есть желание остаться работать с Андреем Леонидовичем Козыревым. Тренер – основополагающий вопрос. .
– У этих игроков, наверняка, есть предложения от других клубов. Но они отказываются от них из-за желания работать с Козыревым?
– Есть готовые предложения, клубы готовы перебивать квалификации. Но мы всегда исходим из желания игрока. Никогда ничего не утаиваем, даже если это будет более экономически выгодно нам как агентам, и даем полную картину.
Прежде всего, учитываем интересы игрока, поэтому так много хоккеистов работает с нашим агентством, – сказал агент Александр Черных.
«Северсталь» хочет продлить контракты с Пилипенко и Аймурзиным: «Ведем переговоры. В ближайшее время подойдем к финалу и все объявим»
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