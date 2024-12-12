Черных об Аймурзине и Пилипенко: «Если бы «Северсталь» их продала, получила бы деньги. Но без них тяжело бороться за плей-офф. Продавать нет смысла»

Александр Черных высказался о предстоящем дедлайне обменов КХЛ.

«Дедлайн может быть как бурным, так и скудным. В клубах сейчас думают: я не очень доволен игроком, но если отдам его, то оголю какую-то позицию, и в случае травм у меня никого будет. Так что, если я не найду подходящего хоккеиста для замены, то не отдам его.

Не все сейчас идут на компенсацию, потому что игрока сложнее взять за деньги. Так что многие клубы стараются производить обмены, а не выкупы. Практика показала, если у тебя есть хороший игрок, проще его обменять, нежели иметь определенную сумму и купить.

Такая же ситуация с Аймурзиным и Пилипенко . Если бы «Северсталь » их сейчас продала, то получили бы деньги. А что на рынке сейчас взять? Кто отдаст игроков? Никто.

И кем Череповец будет играть? Без этих игроков «Северстали» очень тяжело продолжать гонку и бороться за плей-офф. Поэтому продавать хоккеистов смысла нет», – сказал агент Александр Черных .