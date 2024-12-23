Козырев решил продлить контракт с «Северсталью». Клуб занимает 6-е место на Западе (Алексей Потапов)
Андрей Козырев принял решение продлить контракт с «Северсталью».
Об этом сообщает двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.
Андрей Козырев занимает пост главного тренера «Северстали» с мая 2023 года.
В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ клуб из Череповца набрал 46 очков в 37 матчах и занимает 6-е место в таблице Западной конференции.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Алексея Потапова
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