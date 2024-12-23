Козырев решил продлить контракт с «Северсталью». Клуб занимает 6-е место на Западе (Алексей Потапов)

Андрей Козырев принял решение продлить контракт с «Северсталью».

Об этом сообщает двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.

Андрей Козырев занимает пост главного тренера «Северстали » с мая 2023 года.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ клуб из Череповца набрал 46 очков в 37 матчах и занимает 6-е место в таблице Западной конференции.