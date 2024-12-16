Аймурзин о Козыреве: «Сильный специалист, классный человек и тренер. Рад играть в «Северстали» под его руководством»

Данил Аймурзин рад играть под руководством Андрея Козырева в «Северстали».

Клуб из Череповца занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 40 очков в 34 играх.

– Чем вы объяснили неудачи, которые преследовали команду в последний месяц?

– В первую очередь, проблема в реализации моментов. Создаем очень много, но не забиваем. Это в большей части влияет. Мы проводили хорошие матчи и проигрывали, шла неудачная серия. Но стараемся играть хорошо и забрасывать много шайб.

– Игроки «Северстали» очень положительно отзываются о главном тренере команды Андрее Козрыеве. Чем вам нравится работать с ним?

– Очень сильный специалист, и я очень рад играть под его руководством. Классный человек и тренер.

– Нравится то, что его стиль игры заточен на атаку?

– Мы стараемся забрасывать много шайб. Наша задача – забивать больше соперника, – сказал нападающий «Северстали » Данил Аймурзин .