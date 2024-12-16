Аймурзин о Козыреве: «Сильный специалист, классный человек и тренер. Рад играть в «Северстали» под его руководством»
Клуб из Череповца занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 40 очков в 34 играх.
– Чем вы объяснили неудачи, которые преследовали команду в последний месяц?
– В первую очередь, проблема в реализации моментов. Создаем очень много, но не забиваем. Это в большей части влияет. Мы проводили хорошие матчи и проигрывали, шла неудачная серия. Но стараемся играть хорошо и забрасывать много шайб.
– Игроки «Северстали» очень положительно отзываются о главном тренере команды Андрее Козрыеве. Чем вам нравится работать с ним?
– Очень сильный специалист, и я очень рад играть под его руководством. Классный человек и тренер.
– Нравится то, что его стиль игры заточен на атаку?
– Мы стараемся забрасывать много шайб. Наша задача – забивать больше соперника, – сказал нападающий «Северстали» Данил Аймурзин.
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