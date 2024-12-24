«Северсталь» хочет продлить контракты с Пилипенко и Аймурзиным: «Ведем переговоры. В ближайшее время подойдем к финалу и все объявим»

«Северсталь» хочет продлить контракты с Кириллом Пилипенко и Данилом Аймурзиным.

Ранее появилась информация, что череповецкий клуб отказался продавать форвардов в «Авангард». 28-летний Пилипенко набрал 33 (18+15) очка в 37 матчах нынешнего сезона, на счету 22-летнего Аймурзина 31 (18+13) очко в 36 играх.

«Последние две недели кипят новости, что кто только не приобрел у нас Пилипенко. Если бы это соответствовало действительности, он давно бы ушел, хотя еще осталось три дня до дедлайна.

Мы ведем переговоры о новых соглашениях как с Кириллом, так и с Аймурзиным. Думаю, в ближайшее время подойдем к финалу и все объявим», – заявил директор «Северстали » Николай Канаков .

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