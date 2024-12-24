Потанин о рекорде Гретцки: «На Олимпиаде-1992 Бубка не взял начальную высоту – должна быть удача. Спортсмен очень уязвим, как гладиатор. Овечкину здоровья, а дальше само сложится»

Владимир Потанин высказался о шансах Александра Овечкина побить рекорд Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868), уступая лишь Уэйну Гретцки (894). 39-летний форвард не играет с 19 ноября из-за перелома ноги.

– Вот его все спрашивают: «А ты побьешь рекорд Гретцки?» Мне понравился его ответ: «Если я начну об этом задумываться, то моя игра потеряет шарм. Потому что я начну о рекорде думать, а не о хоккее». Так что Саша – молодец, что не отвлекается от главного.

– Но когда будет побит рекорд Гретцки? Осталось 27 шайб.

– Знаете, на Олимпиаде-1992 в Барселоне я в том числе болел за Сергея Бубку . Мне нравилось, как он прыгает – красиво, элегантно. И он вдруг не взял начальную высоту…

Мы болели все, например, за Юрия Власова и за Давида Ригерта – наших знаменитых штангистов и рекордсменов мира, которым равных не было. И с ними тоже случалось такое, что они не брали начальный вес: один – в Монреале, другой – в Москве.

То есть случается так, что явный фаворит, которому уже заранее повесили золотую медаль, не может сделать того, что ему предписали.

Это спорт высоких достижений. И результат приходит после колоссальных усилий в условиях жесткой конкуренции. При этом должна быть удача. Так что абсолютной уверенности тут быть не может.

Поэтому давайте держать скрещенные пальцы за Александра. А сначала помолимся, чтобы он поправился.

Ведь спортсмен, как гладиатор, очень уязвим. Особенно в возрасте, когда тяжело восстанавливаться после травмы. Как говорят сами атлеты, они все время под богом ходят. Один удар или неловкое движение, и ты на полгода в больнице.

Так что Овечкину сначала – только здоровья! А дальше оно само все сложится, – сказал глава «Норникеля» и член Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта Владимир Потанин .

Потанин о любимом игроке НХЛ: «Болею за Овечкина, мы друзья. Я очень радовался, когда он завоевал Кубок Стэнли. Переживаю, что у него с ногой случилась такая история»