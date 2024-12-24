Александр Барабанов: «Не слежу за НХЛ, даже хайлайты не смотрю. Не знаю, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки в этом сезоне, у него же вроде травма»
Александр Барабанов заявил, что не интересуется НХЛ.
30-летний форвард «Ак Барса» проводит первый сезон в КХЛ после возвращения из Северной Америки. Он четыре года играл в «Торонто» и «Сан-Хосе».
«Я не слежу за матчами НХЛ. Мне что-то не очень интересно. У меня особо времени нет: семья, двое детей. Пришел на арену, позанимался своими делами, потренировался, а дома уже с семьей, детьми занимаюсь. Поэтому мне не до НХЛ. У нас своя лига, поэтому стараюсь здесь. Даже не смотрю хайлайты.
Иногда читаю новости про Александра Овечкина, но за его погоней не слежу. Не знаю, побьет ли он рекорд Гретцки в этом сезоне, у него же вроде травма, должен выйти со дня на день. Дай бог, будем болеть, смотреть.
Хочется только пожелать ему здоровья и удачи», – сказал бывший нападающий клубов НХЛ Александр Барабанов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
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