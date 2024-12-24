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Рыбин о рекорде Гретцки: «Свет на всей планете отключат на несколько секунд, когда его побьют. Общемировой праздник, которому будут радоваться все»

Максим Рыбин заявил, что на Земле отключат свет после побития рекорда Гретцки.

Александр Овечкин идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Овечкину пожелаю здоровья. Идти за своим рекордом. Когда это произойдет, свет на всей планете отключат на несколько секунд.

Общемировой праздник, которому будут радоваться все», – сказал бывший форвард клубов Фонбет чемпионата КХЛ Максим Рыбин.

Овечкин о сыновьях: «Один хочет быть вратарем, другой – нападающим. Они играют так: каждый делает по 10 бросков, потом меняются местами» 

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoУэйн Гретцки
logoНХЛ
logoСоветский спорт
logoМаксим Рыбин
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