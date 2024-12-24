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  • Селебрини набрал 25 очков за первые 25 матчей в НХЛ. 18-летний форвард повторил результат Овечкина в сезоне-2005/06
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Селебрини набрал 25 очков за первые 25 матчей в НХЛ. 18-летний форвард повторил результат Овечкина в сезоне-2005/06

Макклин Селебрини набрал 25 очков за первые 25 матчей в НХЛ.

В игре регулярного чемпионата против «Ванкувера» (3:4) 18-летний форвард «Сан-Хосе» сделал две голевые передачи. В его активе стало 25 (11+14) баллов за результативность в этом сезоне.

По этому показателю за первые 25 матчей в лиге Селебрини занимает восьмое-десятое место среди всех хоккеистов, выбранных под первым номером на драфте НХЛ.

Рекорд принадлежит Марио Лемье – 39 очков в сезоне-1984/85. В тройку вошли Эрик Линдрос (33 очка в сезоне-1992/93) и Дэйл Хаверчук (29 баллов в сезоне-1981/82).

На четвертом месте расположились Сидни Кросби (28 очков в сезоне-2005/06) и Коннор Макдэвид (28 баллов в сезоне-2015/16), шестую позицию делят Райан Нюджент-Хопкинс (27 очков в сезоне-2011/12) и Патрик Кэйн (27 очков в сезоне-2007/08).

Восьмая позиция у Александра Овечкина (25 очков в сезоне-2005/06) и Майка Модано (25 очков в сезоне-1989/90).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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