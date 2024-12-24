Артемий Панарин: «Все в «Рейнджерс» слишком стараются, на нас будто лежит дополнительный груз. Нужно отдохнуть во время паузы, а затем показать лучший хоккей»

Артемий Панарин прокомментировал текущую ситуацию в «Рейнджерс».

Команда проиграла 5 из 6 последних матчей и опустилась на 12-е место в Восточной конференции.

«На нас будто лежит дополнительный груз – все слишком стараются. Все в команде хотят побеждать и усердно работают, но если у тебя нет уверенности в себе, кажется, что все сложнее, чем есть на самом деле.

Сейчас мы слишком крепко держим клюшку. Если бы мы знали, почему это происходит, то не были бы там, где мы сейчас.

Худшая ли это ситуация за все мое время в клубе? Думаю, да, но мы должны использовать следующие несколько дней, чтобы отдохнуть, перезагрузиться, а затем показать свой лучший хоккей», – сказал форвард «Рейнджерс » Артемий Панарин .

Лавиолетт о 0:5 с «Нью-Джерси»: «Оборона «Рейнджерс» стала плотнее в последних матчах, но мы не создаем моменты. Крайдер в запасе? Это просто решение по составу»