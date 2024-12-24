Маркстрем сделал 2-й шатаут подряд и 3-й в сезоне. «Нью-Джерси» дал нанести «Рейнджерс» и «Питтсбургу» по 12 бросков за матч

Якоб Маркстрем не пропустил во втором матче подряд.

«Нью-Джерси» под руководством тренера Шелдона Кифа обыграл «Рейнджерс » (5:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Голкипер «Дэвилс» Якоб Маркстрем отразил все 12 бросков и сыграл на ноль в третий раз в нынешнем сезоне.

В прошлом матче против «Питтсбурга » (3:0) «Нью-Джерси » также допустил лишь 12 бросков, которые швед отбил.

В этом сезоне Маркстрем провел 26 матчей в регулярке, одержал 18 побед, пропуская в среднем 2,12 шайбы и отражая 91,2% бросков.