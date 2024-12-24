Лавиолетт о 0:5 с «Нью-Джерси»: «Оборона «Рейнджерс» стала плотнее в последних матчах, но мы не создаем моменты. Крайдер в запасе? Это просто решение по составу»
Питер Лавиолетт прокомментировал очередное поражение «Рейнджерс».
В матче регулярного чемпионата НХЛ команда проиграла «Нью-Джерси» со счетом 0:5, нанеся 12 бросков в створ. Во втором периоде «Рейнджерс» дважды пропустили в меньшинстве.
«Во втором периоде, если говорить об игре «5 на 5», мы сдерживали их, но сами не создавали достаточного количества моментов.
В последние пару матчей наша оборона стала более плотной в равных составах, но мы не создаем возможности впереди», – сказал главный тренер «Рейнджерс».
Он также высказался о попадании форварда Криса Крайдера в запас.
«Это просто решение по составу. Мы нуждались в чем-то большем», – заявил Питер Лавиолетт.
Панарин не забивает 7 матчей подряд. Форвард «Рейнджерс» один раз бросил, набрал 4 минуты штрафа при «минус 1» против «Нью-Джерси»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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